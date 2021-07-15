Тюмень за день: 14 июля

В Тюмени стартует "Морфология улиц"

Итогом фестиваля станут 15 новых работ, которые художники создадут до 31 июля на зданиях Тюмени.

Полную вакцинацию против коронавируса прошли около 269 тысяч жителей Тюменской области

По данным на 13 июля, в регионе прививки от коронавируса поставили "56% от установленного плана необходимой вакцинации среди взрослого населения Тюменской области".

26 смертей от коронавируса подтверждено в Тюменской области за последние сутки

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 42 044 больных коронавирусом, 39 758 выздоровели и 809 умерли. Такую статистику сегодня приводит сайт стопкоронавирус.рф.