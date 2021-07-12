Тюмень за день: 12 июля

Топ-15 мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Прогулки по реке, рыбалка, конный поход, концерты, спектакли, мастер-классы, завтрак на крыше — тюменцы смогут выбрать себе занятие по душе.

ПЦР-тест на коронавирус при ОРВИ обязателен для пенсионеров и беременных

В региональном ОперШтабе пояснили, что ПЦР-тест берется по показаниям.

Тюменцев предупреждают о сильном ветре

Во вторник в городе возможен сильный ветер, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 7–12 м/с, днем порывы до 18 м/с.