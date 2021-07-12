На улице Щорса ограничат движение

В Тюмени в связи с ремонтом тепловой сети на улице Щорса в районе дома № 8 с 16 по 19 июля будет прекращено движение транспорта. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать перекрытый участок можно по улице Максима Горького, улице Индустриальная, улице Елизарова, межквартальным проездам.