В Тюмени более 6 тысяч обращений за медицинской помощью после укусов клещей

Специалисты Областной инфекционной клинической больницы акцентируют: при присасывании клеща жителям Тюмени и Тюменского района необходимо обращаться в кабинет экстренной профилактики клещевых инфекций по адресу г. Тюмень, ул. Комсомольская 54а. Кабинет имеет отдельный вход и изолирован от отделений моноинфекционного госпиталя, что делает его посещение безопасным в отношении COVID-19. Путь к кабинету указан от входа на территорию специальной разметкой.

Врачи напоминают, что клещи являются переносчиками возбудителей множества различных заболеваний, самые страшные из которых - болезнь Лайма и энцефалит. Последствия этих острых инфекционных вирусных патологий - от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

Чаще всего клещ впивается в подмышечные впадины, в шею, кожу за ушами, пах, но может оказаться и в любом другом месте. На сегодняшний день с начала сезона в инфекционную больницу обратилось уже 6134 человека, из них 1107 – дети.

"Присосавшегося клеща нельзя пытаться давить или резко выдергивать. Это лишь повысит вероятность заражения энцефалитом", - предупреждает Галина Полушкина, заведующая отделением Областной инфекционной клинической больницы.

Врачи настоятельно рекомендуют в случае присасывания клеща как можно раньше обратиться с полисом ОМС и документом, удостоверяющим личность, за медицинской помощью.

Специалисты правильно снимут клеща, обработают рану и введут иммуноглобулин - концентрированные антитела к вирусу клещевого энцефалита. Кабинет работает круглосуточно.

Если вы находитесь на большом расстоянии от населенных пунктов и возможности быстро обратиться к врачам нет, то клеща необходимо снять самостоятельно. Делать это следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. При удалении клеща необходимо захватить пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов. Место укуса нужно обязательно продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством. После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом и при первой возможности показаться врачу.

Конечно, не все клещи переносят болезни, но определить это в каждом конкретном случае можно только в лаборатории. Исследования проводится в отделении особо опасных вирусных инфекций ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, дом 57, корпус 1, подъезд 4. Дополнительную информацию можете узнать по телефону +7(3452) 56-79-90 (доб. 3931).