Более 170 жителей Тюменской области уже обратись к медикам из-за клещей

На 15 апреля в медицинских организациях региона зарегистрировано 172 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них 47 – дети до 14 лет.

В этом году сезон клещей начался 19 марта, за все время случаи присасывания клещей зарегистрированы в городах Тюмень, Ишим, Тобольск, Тюменском, Тобольском, Бердюжском, Викуловском, Исетском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Ялуторовском районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших.

На сегодняшний день случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация, состоящая из 2-х прививок. Через 1 год после завершения вакцинации для поддержания сформировавшегося иммунитета необходимо проведение ревакцинации. В дальнейшем поддерживающие дозы вакцины вводятся через каждые 3 года. Всем желающим привиться, необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства, в частные медицинские центры.

На 15.04.2024 вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 37 880 человек, из них 24163 – лица, относящиеся к профессиональным группам риска, 13717 – дети до 14 лет.

В целях предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ в апреле - мае будут проводиться акарицидные обработки. Всего запланировано обработать от клещей порядка с учётом кратности 9000 га, в том числе 1500 га территории организаций отдыха детей и их оздоровления с проведением контроля качества обработок.

С начала эпидсезона 2024 года исследован 31 клещ, в 6,5 % случаев обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в 16,1 % случаев возбудитель клещевого боррелиоза.