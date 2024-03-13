В Тюменской области проснулись клещи

14:06 13 марта 2024
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Фото - депздрав ТО

Первая в этом году "встреча" клеща и человека в Тюменской области состоялась в Бердюжском районе. 71-летняя женщина обнаружила насекомое у себя на шее после прогулки во дворе дома. Сразу обратилась в приемное отделение Бердюжской районной больницы.

Учитывая, что пациентка ранее не была привита от клещевого энцефалита, ей в целях профилактики назначен курс иммуноглобулина.

Самой эффективной защитой от клещевого вирусного энцефалита остается специфическая профилактика — вакцинация, напоминают медики. Вакцина против клещевого энцефалита поступила в Тюменскую область. 110 000 доз вакцины для взрослых и 60 000 для детей уже распределены по медицинским учреждениям.

Теги: Бердюжский район , клещи
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