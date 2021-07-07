На улице Холодильной ограничат движение

16:20 07 июля 2021
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В Тюмени на время ремонта тепловых сетей ограничат движение по улице Холодильной и улице Карской.

По улице Холодильной движение транспорта будет прекращено между домами № 122 и № 124 с 10 по 31 июля.

По улице Карской ограничат движение в районе домов № 23 и № 21 с 16 по 26 августа.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

 

Теги: ограничение движения
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