На улице Холодильной ограничат движение

В Тюмени на время ремонта тепловых сетей ограничат движение по улице Холодильной и улице Карской.

По улице Холодильной движение транспорта будет прекращено между домами № 122 и № 124 с 10 по 31 июля.

По улице Карской ограничат движение в районе домов № 23 и № 21 с 16 по 26 августа.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.