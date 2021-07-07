На улице Григория Алексеева ограничат движение

14:04 07 июля 2021
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В Тюмени на время ремонтных работ будет ограничено движение транспорта по улице Григория Алексеева. С 8 июля по 1 августа для машин закроют участок от улицы Избышева до улицы Т. Несговорова.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Земная, улице 1-я Молодежная, улице Т. Несговорова.

Теги: ограничение движения
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