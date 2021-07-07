На улице Григория Алексеева ограничат движение

В Тюмени на время ремонтных работ будет ограничено движение транспорта по улице Григория Алексеева. С 8 июля по 1 августа для машин закроют участок от улицы Избышева до улицы Т. Несговорова.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Земная, улице 1-я Молодежная, улице Т. Несговорова.