У маршрутов № 6 и № 77 на время изменится схема движения

С 8 июля по 1 августа в Тюмени в связи с проведением ремонтных работ на улице Григория Алексеева на участке от пересечения с улицей Избышева до пересечения с улицей Тимофея Несговорова будет прекращено движение транспорта.

Движение общественного транспорта будет организовано в объезд перекрытого участка по улице 1-я Молодежная и улица Тимофея Несговорова.

Маршруты № 6 и № 77 будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на действующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.