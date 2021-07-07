Тюмень за день: 6 июля

18:00 06 июля 2021
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Правительство Тюменской области пообещало полмиллиона рублей за информацию о пропавшей Насте Муравьевой

Девочка пропала 30 июня.

Официальный сайт празднования Дня города Тюмени запущен

Сайт поможет вам оказаться в водовороте самых ярких и значимых событий Дня города.

Тюменцам рассказали, на что обратить внимание при подаче заявлений на выплаты по беременности и на детей от 8 до 16 лет

В Пенсионном фонде назвали самые распространенные ошибки при заполнении заявлений.

Теги: Тюмень за день
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