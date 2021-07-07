Тюмень за день: 6 июля

Правительство Тюменской области пообещало полмиллиона рублей за информацию о пропавшей Насте Муравьевой
Девочка пропала 30 июня.
Официальный сайт празднования Дня города Тюмени запущен
Сайт поможет вам оказаться в водовороте самых ярких и значимых событий Дня города.
Тюменцам рассказали, на что обратить внимание при подаче заявлений на выплаты по беременности и на детей от 8 до 16 лет
В Пенсионном фонде назвали самые распространенные ошибки при заполнении заявлений.
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