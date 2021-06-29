На улице Рижской ограничат проезд

В Тюмени с 9 по 12 июля в связи с ремонтом тепловых сетей будет прекращено движение транспорта по улице Рижской от дома № 73 до пересечения с улицей Пермякова (по направлению от улицы Пермякова к улице Парфенова) и на проезде между домом № 73 по улице Рижской и домом № 22 по улице Пермякова. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Объехать перекрытый участок дороги можно по улице Рижской по направлению от улицы Парфенова к улице Пермякова, по улице Республики, по межквартальным проездам.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут и следовать указаниям дорожных знаков.