В Тюмени временно исключат из маршрутов остановку "VI микрорайон"

Со 2 июля по 15 сентября на время работ остановочный пункт "VI микрорайон" в сторону улицы Мельникайте исключается из схемы движения маршрутов №№ 14, 17, 17к, 42, 44, 51, 51д, 65, 79, 100к, 134, 151. Об этом сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

Расписание маршрутов доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт" и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.