В Тюмени задержали водителя 43-го маршрута

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня, 22 июня, в четвертом часу утра на улице Республики сотрудники ГИБДД задержали водителя на маршрутном такси № 43.

"41-летний мужчина ехал с двумя знакомыми, выглядел странновато: глаза слезились, кожа покраснела. От прохождения освидетельствования на алкоголь и наркотики водитель отказался, заявив, что для него это будет безопаснее", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Сотрудникам ГИБДД мужчина рассказал, что ночью спал в салоне маршрутки на остановке "Рабочий поселок". Утром он собирался выехать на маршрут для перевозки пассажиров.

Автобус "Газ" помещен на спецстоянку, он принадлежит одной из тюменских организаций. Водитель задерживался пьяным за рулем в 2009 году, тогда он был лишен права управления транспортом на полтора года.

В этом году число дорожных аварий с участием маршрутного транспорта в Тюмени выросло более чем в два раза: с 15 до 38 ДТП, в них травмированы 45 человек.