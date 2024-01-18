В администрации Тюмени ответили на самые популярные вопросы об автобусах

В связи с изменением схем движения автобусов, исключением из расписания некоторых маршрутов и добавлением у горожан возникла массса вопросов. Ответы на часто задаваемые, касающиеся маршрутной сети, подготовили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Общее количество тюменских маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, – 128. Из них 102 городских и 26 – межмуниципальных, до садоводческих товариществ.

У маршрута № 84 есть альтернатива? Да – №№ 1к и 1д

Из центральной части города в направлении микрорайона Тура можно уехать на альтернативных маршрутах №№ 1к и 1д. За ними закреплены автобусы большого класса вместимости.

По маршруту № 84 предусмотрено постепенное обновление техники, в том числе замена автобусов малого класса на автобусы среднего класса.

По маршрутам №№ 1д, 1к, 41, 84, осуществляющих транспортное обслуживание улицы Казачьи Луга, проводится мониторинг пассажиропотока. По его результатам при необходимости будет скорректировано расписание движения автобусов, а также пересмотрено в сторону увеличения количество транспортных средств, закрепленных на маршрутах.

Как планировать свой маршрут с учетом изменения схем движения автобусов №№ 39 и 49?

Из маршрута № 39 исключен участок движения автобусов по ул. Первомайской и ул. 50 лет Октября по причине высокой загрузки улично-дорожной сети общественным транспортом и высокого коэффициента задублированности с другими маршрутами. С учетом изменений снизился коэффициент его непрямолинейности, а также сократилось время проезда. При этом осуществить поездку от микрорайона Тюменская слобода до центральной части города можно на автобусе № 39 с пересадкой на остановке "ул. М. Тореза" на маршруты №№ 3 и 85.

В обратном направлении осуществить проезд можно от остановки "Цветной бульвар" до остановки "Центральный рынок" автобусами №№ 1, 1д, 11, 14, 17, 25, 27, 30, 48, 54, 55, 42, 73 и далее сделать пересадку на маршрут № 3 на остановке "Центральный рынок – 2".

Осуществить проезд от центральной части города до заречных микрорайонов можно от остановочного пункта "ул. Первомайская" до "ул. Щербакова" автобусами №№ 20, 32, 34, 48 с пересадкой на маршруты №№ 8 и 49. Также в данном направлении можно отправиться на 13-м маршруте до ул. Профсоюзной и пересесть на любой из перечисленных маршрутов: 8, 18, 22, 36, 36к, 39, 49, 51, 65.

Востребованными у 39-го были только остановки "ул. Первомайская" и "Цветной бульвар", через которые в утренние и вечерние часы пик проходит большое количество транспорта. Изменение схемы движения автобуса № 39 позволило сократить общую длину маршрута на 5,5 км. При этом время в пути для пассажиров в прямом и обратном направлениях сократилось на 10 минут.

Из маршрута № 49 исключен участок от остановки "Кросно" до "ул. Вербная" (Гилевская роща), который дублируется в центральной части города с 27-м. От остановки "Мебельная фабрика" до района Гилевской рощи можно проехать на автобусе № 49 до остановки "Школа № 17" с пересадкой на маршрут № 27. На последнем добавлено транспортное средство, что позволило сократить интервал ожидания в часы пик. При этом на маршруте № 27 запланировано изучение пассажиропотока в целях оценки количества закрепленных автобусов с учетом изменения схемы маршрута № 49.

Какие внесены изменения в схему движения маршрута № 53?

Га участке ул. 50 лет Октября, от ул. Монтажников до ул. Чекистов, в непосредственной близости от лесопарка "Гилевская роща" организовано движение маршрута № 53 "мкр. Тюменский — ЖК "Звездный городок", что обеспечило прямую связь с районами Мыс, Тура и восточной частью города. На данном маршруте был исключен ряд остановок и добавлен остановочный пункт "Управление по вопросам миграции" в прямом и обратном направлениях, который расположен в пешей доступности от лесопарка "Гилевская роща". Схема маршрута № 53 скорректирована с учетом изменения схемы маршрута № 49.

Какие маршруты запущены взамен автобусов №№ 11д и 26?

Заменой маршрута № 11д стал 67-й "6-й км Старого Тобольского тракта – з-д медоборудования", на котором благодаря укороченной схеме сокращены интервалы ожидания до 50 минут. Автобус следует до крупного пересадочного пункта "з-д медоборудования". Для проезда от района ТВВИКУ до железнодорожного вокзала с 18.01.2023 организовано выполнение рейсов маршрутом № 11.

26-й маршрут заменен 49-м "Мебельная фабрика – з-д медоборудования" за счет сокращения схемы (исключение движения до района Гилевской рощи). Это позволило уменьшить интервал ожидания автобусов до 26 минут (ранее он составлял до 40 минут).

На маршруте № 21 в схему движения включен участок ул. Республики в направлении остановки "з-д медоборудования". У пассажиров есть возможность доехать на автобусе до торговых центров, культурных объектов и до крупного пересадочного узла. Также пересмотрено количество и класс транспортных средств, в связи с чем сократился интервал ожидания: ранее он составлял до 36 минут, сейчас – до 11 минут. При этом в ближайшее время на маршруте № 21 с учетом результатов пассажиропотока при необходимости будет скорректировано расписание движения автобусов, а также пересмотрено количество транспортных средств среднего класса.

Схемы движения маршрутов №№ 80 и 80д сокращены?

С нового года оба маршрута осуществляют движение до остановочного пункта "ДК "Строитель", который является крупным транспортным узлом: отсюда отходит порядка ста автобусов в разные точки Тюмени. Для того чтобы уехать в нужном направлении, необходимо доехать до остановки "ДК "Строитель"" и осуществить пересадку на нужный маршрут, воспользовавшись пересадочным тарифом. Например, осуществить проезд от остановочного пункта "Юрты Андреевские" до центральной части города возможно с одной пересадкой автобусами маршрута № 80д до "ДК "Строитель"" с дальнейшей пересадкой на автобусы маршрутов №№ 11, 14, 25, 27, 30, 55.

С 23 января на маршруте № 15 "Рабочий поселок – мкр. Южный" будут предусмотрены рейсы до "мкр. Лесной", в расписании движения автобусов указанные рейсы будут выделены желтым цветом, в приложении "Тюменский транспорт" – специальным знаком.

На маршрутах №№ 23, 54, 54д, 79 тоже изменения?

На маршруте № 79 исключены дублирующие остановки 17-го, на котором осуществляют движение автобусы особо большого и большого класса вместимости. Данная мера позволила сократить время в пути от Московского и Червшевского трактов до Восточных микрорайонов. При этом от остановки "Мебельный центр" в пешеходной доступности расположен остановочный пункт "ул. 30 лет Победы". Осуществить проезд до исключенных остановочных пунктов можно автобусами № 79 путем пересадки на остановке "Рыбокомбинат" на 14-м автобусе.

Изменения на маршрутах №№ 54 и 54д позволили сократить время в пути от района Дома обороны до микрорайона Мыс. Доехать из центральной части города в район медицинского колледжа можно автобусами №№ 6 и 22, а также от района ул. Мельникайте до медицинского колледжа маршрутом № 70.

С 20 января маршрут № 23 "Центральный рынок – д. Тураева" будет осуществлять транспортное обслуживание садоводческих товариществ "с/о "Водник", "с/о "Калинка", "с/о "Источник", а также остановочного пункта "Сибнефтемаш".

Какие маршруты запущены в новом году?

С 2024 года на части маршрутов добавлены укороченные рейсы, которые обозначены буквами. Они следуют не по всему маршруту, а только по участку с наиболее напряженным пассажиропотоком.

🚌Маршрут № 37д ежедневно обслуживают два автобуса среднего класса. Он следует в направлении остановки "с/о "Русское поле".

🚌Маршрут № 1к (3 автобуса большого класса по будням, 2 автобуса большого класса по выходным), работает по укороченной схеме до железнодорожного вокзала. В микрорайон Тура он отправляется через улицы Западносибирская – Казачьи Луга – Лесопарковая.

🚌Маршрут № 2к (2 автобуса особо большого класса и 2 автобуса большого класса в будни, 2 автобуса большого класса в выходные) следует прямо по объездной дороге без заезда на Червишевский и Московский тракты.

🚌Заменой 60-го маршрута стал 43к, который осуществляет транспортное обслуживание от остановки "сквер Петра Потапова". Организация данного автобуса позволила существенно сократить время проезда от района указанного остановочного пункта до центральной части города.

🚌Маршрут № 85к (1 автобус большого класса ежедневно) следует из микрорайона Утешево и района ЖК "Краснолесье" до ул. Аккумуляторной для обеспечения транспортного сообщения со школой № 51.

🚌Маршрут № 61 "Новое Луговое – аэропорт Рощино" организован с 9 января текущего года в целях транспортного обслуживания новой части с. Луговое. При этом с 9 по 31 января в целях изучения пассажиропотока, а также формирования графиков движения на маршруте транспортное обслуживание с. Новое Луговое будет осуществляться в тестовом режиме.