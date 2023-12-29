В Тюмени от областной библиотеки до сквера Потапова запустят новый автобусный маршрут

Фото администрации Тюмени

С 9 января 2024 года в Тюмени по будням начинает работать новый маршрут № 43к "Областная библиотека – Cквер Петра Потапова".

В схему движения включаются остановочные пункты "Областная научная библиотека", "площадь Центральная", "ул. Первомайская", "Институт наук о Земле", "ул. Орджоникидзе", "Областная инфекционная больница", "Дом печати", "ул. Профсоюзная", "ул. М. Горького", "з-д Судостроительный", "сквер Петра Потапова", "Бизнес-центр “Петр Столыпин”", "Дворец культуры Нефтяник", "ул. Советская", "гостиница “Нефтяник”", "Администрация г. Тюмени".

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.