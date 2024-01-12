В Тюмени проведут прямую линию по вопросам работы общественного транспорта

Прямая линия с директором городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгением Сорокиным в Тюмени пларинуют провести в пятницу, 12 января, цель - ответить на все вопросы граждан, касающиеся орагинации работы городских автобуслов, сообщил мэр Руслан Кухарук.

С нового года в работе общественного транспорта произошли изменения, в частности, появился беспересадочный тариф, некоторые маршруты были отменены, по некоторым изменилось число остановок.

"Работа общественного транспорта – одна из самых обсуждаемых тем. Я вижу сообщения тюменцев в социальных сетях, которые информируют о возникших проблемах и сбоях в графиках движения маршрутов пассажирского транспорта. С перевозчиком, работающим на маршрутах №№ 80, 77, 71, 84, 24, проведено оперативное совещание по выполнению рейсов в соответствии с утвержденным расписанием. По ряду маршрутов не доведена информация об изменениях в движении, не все тюменцы были в курсе того, что с 1 января начнет действовать пересадочный тариф. К сожалению, и не все подрядчики оказались готовы к выполнению обязательств по контракту, из-за этого отмечены нарушения в графиках движения автобусов, особенно в первые рабочие дни", - констатирует мэр.



Сотрудники департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, предприятия "Тюменьгортранс", а также руководители автобусных парков сегодня участвовали в рейдах и находились в тех районах и проблемных точках, о которых писали жители, заявил мэр, подчеркнув, что "условия новых контрактов должны выполняться! Именно в них учтено количество транспорта, отвечающее реальному пассажиропотоку в разных районах города".

По результатам контрольных мероприятий сегодня в департаменте пройдет совещание с перевозчиками, все жалобы тюменцев будут рассмотрены. Помимо прямой линии, дополнительно будет открыта горячая линия, все тюменцы смогут оставить свои вопросы и предложения. Специалисты дадут на них ответы. Кроме того, внести предложения по организации работы городского пассажирского транспорта можно будет в комментариях в группах "Тюмень.Транспорт" , "Тюменьгортранс" "Администрация города".