Мигрантам до конца 2024 года запретили работать водителями такси и автобусов

09:00 05 декабря 2023
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В Тюменской области до конца 2024 года продлен запрет для мигрантов работать водителями такси и автобусов, постановление об этом подписал губернатор Александр Моор. 

В документе отмечено, что работодателям запрещено привлекать мигрантов для перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении, для работы в легковом такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, к деятельности автомобильного грузового транспорта и услугам по перевозкам.

Запрет на привлечение иностранных граждан в Тюменской области в сфере перевозки пассажиров устанавливается ежегодно, начиная с 2015 года.

Теги: Александр Моор , мигранты , общественный транспорт , такси
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