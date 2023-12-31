С 1 января 2024 года ожидается рост пассажиропотока в тюменском транспорте

С1 января 2024 года произойдут изменения, связанные с городским транспортом в Тюмени.

Подорожает проезд на один рубль: при безналичном расчете стоимость поездки составит 30 рублей, при наличном — 31рубль. Сохранятся все льготы: школьники по-прежнему будут платить 20% от тарифа, студенты — 50%.

Начнет работу пересадочный тариф. В течение часа можно пересесть на другой автобус или маршрутку и продолжить путь по одному билету. Такая возможность будет с общепользовательскими транспортными картами, которые можно приобрести в офисах "ТТС" и "ТРИЦ". Контролировать их баланс можно на сайте oao-tts.ru.

В 2024 году прогнозируют увеличение пассажиропотока на городском транспорте со 135 до 160,5 млн пассажиров, из которых более 96 млн — так называемые "платные" пассажиры, остальные —льготники, сообщает Вслух.ру.