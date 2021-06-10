Улица Шадринская останется закрытой для транспорта до середины июля

В Тюмени до 15 июля продлено ограничение движения по улице Шадринской на участке от улицы Ботанической до дома № 14 по улице Шадринской. Там ведутся работы по прокладке тепловых сетей. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Объехать перекрытый участок можно по улице Саратовской, улице Охотской и улице Кемеровской.