Улица Шадринская останется закрытой для транспорта до середины июля

В Тюмени до 15 июля продлено ограничение движения по улице Шадринской на участке от улицы Ботанической до дома № 14 по улице Шадринской. Там ведутся работы по прокладке тепловых сетей. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
Объехать перекрытый участок можно по улице Саратовской, улице Охотской и улице Кемеровской.
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