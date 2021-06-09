У маршрутов № 36 и № 36к временно меняется схема движения

С 10 июня в Тюмени на время дорожных работ по улице Березняковской на участке от улицы Семёна Шахлина до улицы Зернистой меняется схема движения маршрутов № 36 и № 36к временно изменится.

Маршрут № 36к будет осуществлять движение с остановочного пункта "Центральный рынок" до остановочного пункта "с/о "Березняки" без заезда в "с/о "Ландыш".

Маршрут № 36 будет разделен на две части: сообщение "Центральный рынок — с/о "Березняки" и "с/о "Лаванда" — остановочный пункт "ул. Яровская" (направление из города).

Проезд будет осуществляться по маршруту № 36 с однократной оплатой: пассажиры, следующие до садовых обществ из города, будут осуществлять проезд до Березняков, далее с сохранением билета переходить на остановочный пункт "ул. Яровская" и продолжать движение по маршруту. Аналогичный порядок будет действовать при организации движения из садовых обществ в город.

Уточнить расписание автобусов можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.