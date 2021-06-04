У маршрутов № 39 и № 77 временно меняется схема движения

16:00 04 июня 2021
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В Тюмени с 15 по 22 июня на время производственных работ на улице Заречный проезд в районе дома № 35 маршруты № 39 "СК "Здоровье" – ул. Созидателей" и № 77 "СНТ "Русское поле" – ул. Трактовая (д. Патрушева)" будут следовать в объезд перекрытого участка. Об этом сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

На время перекрытия автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: Тюменьгортранс
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