У маршрутов № 39 и № 77 временно меняется схема движения

В Тюмени с 15 по 22 июня на время производственных работ на улице Заречный проезд в районе дома № 35 маршруты № 39 "СК "Здоровье" – ул. Созидателей" и № 77 "СНТ "Русское поле" – ул. Трактовая (д. Патрушева)" будут следовать в объезд перекрытого участка. Об этом сообщает МКУ "Тюменьгортранс".
На время перекрытия автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.
Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.
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