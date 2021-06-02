У маршрута № 50 временно меняется схема движения

В Тюмени с 12 по 17 июня на время производственных работ по улице Харьковской в районе дома № 85 маршрут № 50 "Очаково — ЖК "Юбилейный" будет следовать в объезд перекрытого участка. Об этом сообщает Тюменьгортранс.

На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.