Тюмень за день: 31 мая

18:00 31 мая 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмень пришло похолодание

Самых холодным днем станет пятница

Более 4,5 млн рублей штрафов назначили тюменцам за нарушения противопожарного режима

По состоянию на 31 мая в производстве дознавателей органов ГПН ФПС находится 47 материалов проверок по фактам лесных пожаров, возбуждено 17 уголовных дел.

Двухлетняя тюменка отравилась крысиным ядом

Девочку госпитализировали в Областную клиническую больницу №2.

Теги: Тюмень за день
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2021