Тюмень за день: 31 мая

По состоянию на 31 мая в производстве дознавателей органов ГПН ФПС находится 47 материалов проверок по фактам лесных пожаров, возбуждено 17 уголовных дел.

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