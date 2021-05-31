Тюмень за день: 31 мая

Самых холодным днем станет пятница
Более 4,5 млн рублей штрафов назначили тюменцам за нарушения противопожарного режима
По состоянию на 31 мая в производстве дознавателей органов ГПН ФПС находится 47 материалов проверок по фактам лесных пожаров, возбуждено 17 уголовных дел.
Двухлетняя тюменка отравилась крысиным ядом
Девочку госпитализировали в Областную клиническую больницу №2.
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