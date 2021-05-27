На улице Индустриальной ограничат движение

В Тюмени в связи с капитальным ремонтом тепловых сетей будет временно прекращено движение транспорта на улице Индустриальной и на улице 30 лет ВЛКСМ.
С 1 июня по 19 июля по улице Индустриальной ограничат движение на участке от дома № 47 до пересечения с улицей 30 лет ВЛКСМ;
С 11 июня по 14 июня закроют для транспорта участок по улице 30 лет ВЛКСМ на пересечении с улицей Индустриальной.
Объехать перекрытые участки можно по улице 50 лет Октября, улице Елизарова, межквартальным проездам.
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