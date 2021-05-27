В Тюменской области действует кэшбек на детский отдых

Детские оздоровительные лагеря региона с 25 мая открыли продажу путевок по системе кешбэка на официальных сайтах.

Приобретая путевку онлайн и оплачивая через банковскую карту "Мир", зарегистрированную в программе лояльности, можно получить кешбэк 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Об этом сообщила президент ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Лариса Шилова.

Чтобы получить кешбэк, нужно зрегистрировать карту "Мир" банка-участника в программе лояльности для держателей карт "Мир" или проверить что карта уже зарегистрирована. После выбрать путевку и по 31 августа оплатить полную стоимость поездки зарегистрированной картой "Мир". Кешбэк в размере 50% от суммы бронирования, но не более 20 000 рублей за одну бронь, придет в срок до 5 рабочих дней с момента оплаты.