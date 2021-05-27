На проезде Заречном временно ограничат движение

10:42 27 мая 2021
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В Тюмени на время капитального ремонта тепловых сетей с 15 по 22 июня будет прекращено движение по автомобильной дороге улицы Заречный проезд в районе дома № 35. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по межквартальным проездам, улице Газовиков, улице Солнечный проезд.

Теги: ограничение движения
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