На проезде Заречном временно ограничат движение

В Тюмени на время капитального ремонта тепловых сетей с 15 по 22 июня будет прекращено движение по автомобильной дороге улицы Заречный проезд в районе дома № 35. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по межквартальным проездам, улице Газовиков, улице Солнечный проезд.