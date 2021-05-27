Тюмень за день: 26 мая

Спустя почти пять лет задержан мужчина, похитивший из тюменских банкоматов 13,5 млн рублей
По версии следствия, мужчина причастен к нескольким эпизодам противоправной деятельности в различных регионах страны.
На водителя грузовика, повредившего надземный переход на Монтажников, завели уголовное дело
Инцидент произошел в начале этого года.
Онлайн-ритейлер Самокат начал работу в Тюмени
Курьеры Самоката будут доставлять товары на велосипедах за 15–30 минут в зависимости от зоны доставки.
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