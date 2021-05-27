Тюмень за день: 26 мая

18:00 26 мая 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Спустя почти пять лет задержан мужчина, похитивший из тюменских банкоматов 13,5 млн рублей

По версии следствия, мужчина причастен к нескольким эпизодам противоправной деятельности в различных регионах страны.

На водителя грузовика, повредившего надземный переход на Монтажников, завели уголовное дело

Инцидент произошел в начале этого года.

Онлайн-ритейлер Самокат начал работу в Тюмени

Курьеры Самоката будут доставлять товары на велосипедах за 15–30 минут в зависимости от зоны доставки.

Теги: Тюмень за день
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2021