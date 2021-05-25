На пересечении улиц Мельникайте и Дружбы ограничат движение

В Тюмени на перекрестке улиц Мельникайте и Дружбы в месте строительства транспортной развязки в разных уровнях с 21 часа 25 мая до 3 часов 26 мая пройдут работы по смещению движения транспорта на дублирующий перекресток, а также переключение режима работы светофора.

Движение сместится на временную проезжую часть и вновь организованный перекресток — примерно на 20 метров влево, в сторону улицы Ветеранов Труда. Здесь же будет установлен светофор.

На время переключения работы светофора движением будут руководить регулировщики. ГИБДД рекомендует водителям быть внимательнее, проезжая этот участок дороги сегодня ночью, а лучше выбрать другой маршрут для поездки в заречную часть города.