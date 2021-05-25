На пересечении улиц Мельникайте и Дружбы ограничат движение

12:19 25 мая 2021
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В Тюмени на перекрестке улиц Мельникайте и Дружбы в месте строительства транспортной  развязки в разных уровнях с  21 часа 25 мая до 3 часов 26 мая пройдут работы по смещению движения транспорта на дублирующий перекресток, а также  переключение режима работы светофора. 

Движение сместится на временную проезжую часть и вновь организованный перекресток — примерно на 20 метров  влево, в сторону улицы Ветеранов Труда. Здесь же будет установлен светофор. 

На время переключения работы светофора движением будут руководить регулировщики. ГИБДД рекомендует водителям быть внимательнее, проезжая этот участок дороги сегодня ночью, а лучше выбрать другой маршрут для поездки в заречную часть города.

Теги: ограничение движения
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