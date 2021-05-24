Тюмень за день: 24 мая

Тюменцам расскажут о буллинге и детской агрессии

Региональный форум "Подростки, родители и Rock`n`Roll" уже четвертый год знакомит родителей с внутренним миром их детей и помогает сохранять доверительные отношения в семье.

Где разрешено отдыхать тюменцам, пока в лесах действует режим ЧС?

Запрет на посещение лесов в целях предотвращения возникновения пожаров продлен до 10 июня.

Семилетний тюменец случайно рассек себе спину топором

После осмотра медики выяснили, что в подлопаточной области слева у ребенка рубленая рана с повреждением мышц и сухожилий.