Тюмень за день: 21 мая

В Нижнетавдинском районе председатель дачного товарищества похитил 45 млн рублей
С 2010 по 2018 год мужчина присвоил более 43,5 млн рублей взносов членов товарищества.
В Тюменской области ограничения по COVID-19 продлены по 20 июня
В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.
В Тюмени вынесли приговор парню, который дал попробовать наркотики девушке, и она впала в кому
Девушка дважды употребила синтетический наркотик, а потом еще и героин. Наступило тяжелое отправление.
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