Тюмень за день: 21 мая

18:00 21 мая 2021
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В Нижнетавдинском районе председатель дачного товарищества похитил 45 млн рублей

С 2010 по 2018 год мужчина присвоил более 43,5 млн рублей взносов членов товарищества.

В Тюменской области ограничения по COVID-19 продлены по 20 июня

В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

В Тюмени вынесли приговор парню, который дал попробовать наркотики девушке, и она впала в кому

Девушка дважды употребила синтетический наркотик, а потом еще и героин. Наступило тяжелое отправление.

Теги: Тюмень за день
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