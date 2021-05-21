Тюмень за день: 21 мая

В Нижнетавдинском районе председатель дачного товарищества похитил 45 млн рублей

С 2010 по 2018 год мужчина присвоил более 43,5 млн рублей взносов членов товарищества.

В Тюменской области ограничения по COVID-19 продлены по 20 июня

В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

В Тюмени вынесли приговор парню, который дал попробовать наркотики девушке, и она впала в кому

Девушка дважды употребила синтетический наркотик, а потом еще и героин. Наступило тяжелое отправление.