В центре Тюмени 30 мая изменится схема движения

10:43 21 мая 2021
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В Тюмени 30 мая на время мероприятия "ЗабегРФ" изменятся схемы движения автобусов.

С 06.00 до 16.30 общественный транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршрутам объезда, организация движения представлена на схеме.

Расписание движения автобусов можно уточнить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).

Теги: Тюменьгортранс
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