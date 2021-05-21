В центре Тюмени 30 мая изменится схема движения

В Тюмени 30 мая на время мероприятия "ЗабегРФ" изменятся схемы движения автобусов.

С 06.00 до 16.30 общественный транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршрутам объезда, организация движения представлена на схеме.

Расписание движения автобусов можно уточнить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).