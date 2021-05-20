Тюмень за день: 20 мая

У автобуса № 41 временно меняется схема движения

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

На "Дне предпринимателя" в Тюмени обсудят мотивацию персонала

Ежегодный форум "День предпринимателя", центральной темой которого в этом году станет развитие креативных индустрий, состоится в Тюмени 28 мая.

На тюменской таможне пресекли ввоз контрафактных автозапчастей на 11 млн рублей

Предприниматель из Казахстана незаконно ввез в Россию подделки автомобильных запчастей известных торговых марок.