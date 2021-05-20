Тюмень за день: 20 мая

У автобуса № 41 временно меняется схема движения
Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.
На "Дне предпринимателя" в Тюмени обсудят мотивацию персонала
Ежегодный форум "День предпринимателя", центральной темой которого в этом году станет развитие креативных индустрий, состоится в Тюмени 28 мая.
На тюменской таможне пресекли ввоз контрафактных автозапчастей на 11 млн рублей
Предприниматель из Казахстана незаконно ввез в Россию подделки автомобильных запчастей известных торговых марок.
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