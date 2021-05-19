Тюмень за день: 19 мая

18:00 19 мая 2021
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В Тюменской области 17 действующих лесных пожаров

За сутки ликвидировано 8 лесных пожаров на общей площади 3637,5 га.

Жители СНТ "Солнышко", чьи дома пострадали при пожаре, получат выплаты

Ответственным за осуществление выплат губернатор назначил департамент социального развития Тюменской области.

В Тюмени 2-летнего малыша придавило телевизором

На место происшествия бригада скорой медицинской помощи прибыла за семь минут.

Теги: Тюмень за день
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