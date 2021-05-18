Тюмень за день: 18 мая

Более 109 тыс. жителей Тюменской области прошли вакцинацию от коронавируса

Полный курс вакцинации препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") в два этапа прошли 106 908 жителей области, вакциной "ЭпиВакКорона" — 2 479.

За неделю 2 600 жителей Тюменской области обратились за помощью после укусов клещей

Всего с начала сезона в Тюменской области зарегистрировано 6 003 обращения по поводу присасывания клещей.

Более 1300 человек эвакуировано из зоны природных пожаров в Тюменской области

Из-за реальной угрозы от лесного пожара в районе д. Железный были эвакуированы жители населенных пунктов Муллаши, Железный Перебор, Пышминка, СНТ "Солнышко", центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма", Винзилинского психоневрологического дома-интерната, санаторного центра "Витязь", санаториев "Хвойный", "Градостроитель", пациентов Областной клинической психиатрической больницы, находящихся на стационарном лечении в посёлке Винзили.