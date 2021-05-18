На Московском тракте ограничат движение

12:40 18 мая 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени на время работ с ливневой канализацией с 26 мая по 9 июня будет прекращено движение транспорта в районе дома № 18 по улице Московский тракт, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Ленинградской, улице Зои Космодемьянской, улице Мира.

Теги: ограничение движения
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2021