Тюмень за день: 17 мая

Тюменка перевела мошенникам, выдавшим себя за сотрудников ФСБ, 700 тысяч рублей
Крупную сумму денег похитили мошенники у 50-летней жительницы Тюмени.
В Ишиме эвакуировали из школ более 6 тысяч детей
Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах получили сегодня днем на электронную почту 11 школ Ишима и 2 учреждения допобразования.
В Тюменской области из-за лесного пожара эвакуируют психоинтернат и санатории
Лесной пожар в районе от деревни Железный Перебор до Андреевского МО тушат с воскресенья, 16 мая.
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