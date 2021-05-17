Тюмень за день: 17 мая

18:00 17 мая 2021
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Тюменка перевела мошенникам, выдавшим себя за сотрудников ФСБ, 700 тысяч рублей

Крупную сумму денег похитили мошенники у 50-летней жительницы Тюмени.

В Ишиме эвакуировали из школ более 6 тысяч детей

Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах получили сегодня днем на электронную почту 11 школ Ишима и 2 учреждения допобразования.

В Тюменской области из-за лесного пожара эвакуируют психоинтернат и санатории

Лесной пожар в районе от деревни Железный Перебор до Андреевского МО тушат с воскресенья, 16 мая.

Теги: Тюмень за день
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