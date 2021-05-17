На улице Тульской и улице Рижской ограничат движение

16:00 17 мая 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

На участках улиц Тульской и Рижской будет временно прекращено движение транспорта в связи с капитальным ремонтом участка тепломагистрали, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

С 30 мая по 19 июня будет закрыто движение по улице Тульской от пересечения с улицей Республики до пересечения с улицей Рижской и на улице Рижской от дома № 64 по улице Рижской до пересечения с улицей Тульской.

С 19 июня по 12 августа будет прекращено движение транспорта по улице Тульской от пересечения с улицей Рижской до пересечения с улицей Республики.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.

Теги: ограничение движения
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2021