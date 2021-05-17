На улице Тульской и улице Рижской ограничат движение

На участках улиц Тульской и Рижской будет временно прекращено движение транспорта в связи с капитальным ремонтом участка тепломагистрали, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

С 30 мая по 19 июня будет закрыто движение по улице Тульской от пересечения с улицей Республики до пересечения с улицей Рижской и на улице Рижской от дома № 64 по улице Рижской до пересечения с улицей Тульской.

С 19 июня по 12 августа будет прекращено движение транспорта по улице Тульской от пересечения с улицей Рижской до пересечения с улицей Республики.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.