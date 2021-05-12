Улица Шадринская останется перекрытой до середины июня

17:25 12 мая 2021
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В Тюмени на время прокладки тепловых сетей до 15 июня будет ограничено движение транспорта на автомобильной дороге улицы Шадринской на участке от улицы Ботанической до дома № 14 по улице Шадринской. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Саратовской, улице Охотской, улице Кемеровской. 

Теги: ограничение движения
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