Улица Шадринская останется перекрытой до середины июня

В Тюмени на время прокладки тепловых сетей до 15 июня будет ограничено движение транспорта на автомобильной дороге улицы Шадринской на участке от улицы Ботанической до дома № 14 по улице Шадринской. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Саратовской, улице Охотской, улице Кемеровской.