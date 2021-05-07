Тюменьгортранс сообщил о графике автобусов в праздничные дни

В Тюмени с 8 по 10 мая включительно городской пассажирский транспорт будет работать по графикам воскресных дней. Об этом сообщает МКУ "Тюменьгортранс".
Уточнить расписание движения автобусов в праздники можно по телефону информационно-справочной службы "Тюменьгортранса" 8-800-250-0722, на сайте https://tgt72.ru/ в разделе "Расписание" или в мобильном приложении "Тюменский транспорт".
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