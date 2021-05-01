Тюмень за день: 30 апреля

Тюменцы могут ознакомиться с исполнением областного бюджета за 2020 год
Бюджет для граждан размещается одновременно с представлением губернатором Тюменской области проекта закона Тюменской области "Об исполнении областного бюджета за 2020 год" в Тюменскую областную думу.
В праздники привиться от коронавируса без записи можно будет в тюменских торговых центрах
В Тюмени с 1 мая начинается масштабная вакцинация от коронавируса в мобильных пунктах в крупных торговых центрах.
В Тюмени места отдыха обрабатывают от клещей
По информации МКУ "ЛесПаркХоз", до 6 мая планируется провести противоклещевую обработку территории лесных массивов по улице Дружбы, жилого района Верхний бор, района озера Цимлянское, жилого района Комарово.
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