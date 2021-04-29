Тюмень за день: 29 апреля

Ночью на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы дважды ограничат движение
ГИБДД рекомендует водителям заранее выстроить альтернативные маршруты.
С начала года в тюменских лесах зафиксировано 76 пожаров
Площадь, пройденная огнем — 80 916,55 га, в том числе лесная – 41 790,75 га.
В Тюменской гордуме обсудили ход исполнения наказов горожан
124 наказа жителей из 481 направленных депутатам Тюменской городской думы исполнены. 270 — находятся в процессе реализации.
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