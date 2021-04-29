Тюмень за день: 29 апреля

18:00 29 апреля 2021
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Ночью на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы дважды ограничат движение

ГИБДД рекомендует водителям заранее выстроить альтернативные маршруты.

С начала года в тюменских лесах зафиксировано 76 пожаров

Площадь, пройденная огнем — 80 916,55 га, в том числе лесная – 41 790,75 га.

В Тюменской гордуме обсудили ход исполнения наказов горожан

124 наказа жителей из 481 направленных депутатам Тюменской городской думы исполнены. 270 — находятся в процессе реализации.

Теги: Тюмень за день
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