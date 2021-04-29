Ночью на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы дважды ограничат движение

Сегодня ночью, 30 апреля, в Тюмени в промежутки с 00:00 до 01:00 и с 02:00 до 03:00 в связи с выполнением монтажных работ будет перекрыто движение в трех направлениях на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы.

ГИБДД рекомендует водителям заранее выстроить альтернативные маршруты с учетом указанных ограничений, а также руководствоваться требованиями временных дорожных знаков, четко следовать указаниям автоинспекторов, которые будут информировать автомобилистов о введенных ограничениях и регулировать движение.