Ночью на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы дважды ограничат движение

17:29 29 апреля 2021
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Сегодня ночью, 30 апреля, в Тюмени в промежутки с 00:00 до 01:00 и с 02:00 до 03:00 в связи с выполнением монтажных работ будет перекрыто движение в трех направлениях на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы.

ГИБДД рекомендует водителям заранее выстроить альтернативные маршруты с учетом указанных ограничений, а также руководствоваться требованиями временных дорожных знаков, четко следовать указаниям автоинспекторов, которые будут информировать автомобилистов о введенных ограничениях и регулировать движение.   

           

Теги: ограничение движения
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