Тюмень за день: 27 апреля

18:00 27 апреля 2021
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Тюменка, зарезавшая щенка, предстанет перед судом

Женщина в состоянии опьянения поругалась со своим сожителем. После этого она выместила свою злость на щенке.

10-летняя скейтбордистка из Тюмени заняла первое на чемпионате России

Тюменка Рада Терещенко заняла первое место на чемпионате России по скейтбордингу в дисциплине "Улица" в категории 16 лет и младше.

Тюменские медучреждения сообщили о работе в праздники

Рабочий день во всех государственных медицинских учреждениях области 30 апреля и 8 мая будет на час короче. 4, 5, 6 и 7 марта — обычный режим.

Теги: Тюмень за день
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