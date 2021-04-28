Тюмень за день: 27 апреля

Тюменка, зарезавшая щенка, предстанет перед судом

Женщина в состоянии опьянения поругалась со своим сожителем. После этого она выместила свою злость на щенке.

10-летняя скейтбордистка из Тюмени заняла первое на чемпионате России

Тюменка Рада Терещенко заняла первое место на чемпионате России по скейтбордингу в дисциплине "Улица" в категории 16 лет и младше.

Тюменские медучреждения сообщили о работе в праздники

Рабочий день во всех государственных медицинских учреждениях области 30 апреля и 8 мая будет на час короче. 4, 5, 6 и 7 марта — обычный режим.