Тюмень за день: 27 апреля

Тюменка, зарезавшая щенка, предстанет перед судом
Женщина в состоянии опьянения поругалась со своим сожителем. После этого она выместила свою злость на щенке.
10-летняя скейтбордистка из Тюмени заняла первое на чемпионате России
Тюменка Рада Терещенко заняла первое место на чемпионате России по скейтбордингу в дисциплине "Улица" в категории 16 лет и младше.
Тюменские медучреждения сообщили о работе в праздники
Рабочий день во всех государственных медицинских учреждениях области 30 апреля и 8 мая будет на час короче. 4, 5, 6 и 7 марта — обычный режим.
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