Тюменские таможенники задержали партию национальной обуви махcи

Сотрудники Сургутского таможенного поста в ходе таможенного контроля воздушного международного рейса из города Худжанд Республики Таджикистан выявили 79 пар национальной обуви махcи весом почти 15 килограммов. Товар житель Центральной Азии вез из родной страны в сопровождаемом багаже.

"Учитывая количество и разнообразие махcи, перемещаемых иностранным гражданином, сотрудники таможни приняли решение о неотнесении обуви к товарам для личного пользования. Для ввоза коммерческой партии товара гражданину Таджикистана необходимо было подать декларацию на товар и уплатить таможенные платежи, от чего он отказался", — пояснил начальник Сургутского таможенного поста Игорь Галузин.

Также на 78 парах таможенники обнаружили подделку торговой марки Reebok. По факту незаконного использования чужого товарного знака и недекларирования товаров возбуждены административные дела по статьям 14.10 "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)" и 16.2 "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров" Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ранее в практике таможенного поста встречались случаи перемещения партии чехлов для мобильных телефонов, а также ободков, диадем, броши, браслетов, серег на сумму около 1 млн рублей.