Тюмень за день: 26 апреля

В Тюменской области 23 населенных пункта получат доступ к бесплатному wi-fi

В результате проведенных работ еще более 8 000 человек получат выход в интернет.

На тюменских дорогах произошло 79 ДТП с детьми

Сотрудники ГИБДД совместно с органами образования проведут для детей и родителей лекции и тренинги по безопасности дорожного движения.

В Тюменской области случилось девять лесных пожаров

Всего с начала года на территории Тюменской области зарегистрировано 63 лесных пожара.