Тюмень за день: 26 апреля

18:00 26 апреля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области 23 населенных пункта получат доступ к бесплатному wi-fi

В результате проведенных работ еще более 8 000 человек получат выход в интернет.

На тюменских дорогах произошло 79 ДТП с детьми

Сотрудники ГИБДД совместно с органами образования проведут для детей и родителей лекции и тренинги по безопасности дорожного движения.

В Тюменской области случилось девять лесных пожаров

Всего с начала года на территории Тюменской области зарегистрировано 63 лесных пожара.

Теги: Тюмень за день
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2021