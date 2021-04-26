Тюмень за день: 26 апреля

В Тюменской области 23 населенных пункта получат доступ к бесплатному wi-fi
В результате проведенных работ еще более 8 000 человек получат выход в интернет.
На тюменских дорогах произошло 79 ДТП с детьми
Сотрудники ГИБДД совместно с органами образования проведут для детей и родителей лекции и тренинги по безопасности дорожного движения.
В Тюменской области случилось девять лесных пожаров
Всего с начала года на территории Тюменской области зарегистрировано 63 лесных пожара.
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