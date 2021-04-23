Тюмень за день: 22 апреля

18:00 22 апреля 2021
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Тюменцев приглашают в школу родословия

Занятия школы разработаны для тех, кто самостоятельно изучает историю своей семьи, города, предприятия.

Тюменцам рассказывают, как правильно выбирать саженцы

При покупке посадочного материала необходимо спрашивать у продавца документы, удостоверяющие сортовые и посевные качества.

На тюменской таможне пресекли контрабанду военной радиостанции

Экспертиза подтвердила, что товар включен в перечень изделий номенклатуры начальника Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации.

Теги: Тюмень за день
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