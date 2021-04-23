Тюмень за день: 22 апреля

Тюменцев приглашают в школу родословия
Занятия школы разработаны для тех, кто самостоятельно изучает историю своей семьи, города, предприятия.
Тюменцам рассказывают, как правильно выбирать саженцы
При покупке посадочного материала необходимо спрашивать у продавца документы, удостоверяющие сортовые и посевные качества.
На тюменской таможне пресекли контрабанду военной радиостанции
Экспертиза подтвердила, что товар включен в перечень изделий номенклатуры начальника Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации.
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