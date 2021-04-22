Тюмень за день: 21 апреля

В Тюменскую область поступило более 26 тысяч доз вакцины "Спутник V"

На сегодня общее число поступившей в регион вакцины "Гам-Ковид-Вак" — 135 167 доз.

В Тюмени пьяный водитель иномарки столкнулся с дачным автобусом

По предварительным данным, 69-летний водитель иномарки, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением.

Ночью на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте ограничат движение

ГИБДД рекомендует водителям заранее выстроить альтернативные маршруты с учетом ограничений.