Тюмень за день: 21 апреля

В Тюменскую область поступило более 26 тысяч доз вакцины "Спутник V"
На сегодня общее число поступившей в регион вакцины "Гам-Ковид-Вак" — 135 167 доз.
В Тюмени пьяный водитель иномарки столкнулся с дачным автобусом
По предварительным данным, 69-летний водитель иномарки, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением.
Ночью на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте ограничат движение
ГИБДД рекомендует водителям заранее выстроить альтернативные маршруты с учетом ограничений.
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