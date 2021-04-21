На улице Серова временно ограничат движение

14:06 21 апреля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени в связи с реконструкцией сетей водоотведения с 10 мая по 15 июня по автомобильной дороге улицы Серова на участке от дома №21 до пересечения с улицей Елизарова будет прекращено движение транспорта. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Коммунаров и улице Максима Горького.

Теги: ограничение движения
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2021