Тюмень за день: 20 апреля

В Тюменской области впервые стали донорами более 2700 человек
Всего за прошлый год на Областной станции переливания крови проведено более 37 тысяч донаций крови и её компонентов, заготовлено 32 517 литров цельной крови и 16 685 литров плазмы.
На майские праздники в Тюмени изменится график движения городских автобусов
С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая включительно городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам воскресных дней.
На поддержку самозанятых из городского бюджета выделят 1 млн рублей
Участвовать в конкурсе сможет физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим.
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