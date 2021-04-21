Тюмень за день: 20 апреля

В Тюменской области впервые стали донорами более 2700 человек

Всего за прошлый год на Областной станции переливания крови проведено более 37 тысяч донаций крови и её компонентов, заготовлено 32 517 литров цельной крови и 16 685 литров плазмы.

На майские праздники в Тюмени изменится график движения городских автобусов

С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая включительно городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам воскресных дней.

На поддержку самозанятых из городского бюджета выделят 1 млн рублей

Участвовать в конкурсе сможет физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим.