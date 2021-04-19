Тюмень за день: 19 апреля

Незрячий теннисист из Тюмени стал призером всероссийского чемпионата
По итогам командного зачета лидерами чемпионата впервые стали тюменские спортсмены.
Для горожан стартует краеведческий конкурс "Памятники Тюмени"
В этом году конкурс посвящается тюменским зданиям – объектам историко-культурного наследия – "Новая жизнь старого дома".
Областная "Студенческая весна" завершилась гала-концертом в Тюмени
На мероприятии наградили победителей и вручили путевки на Всероссийскую "Студенческую весну", которая пройдет с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде.
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