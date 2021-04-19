Тюмень за день: 19 апреля

18:00 19 апреля 2021
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Незрячий теннисист из Тюмени стал призером всероссийского чемпионата

По итогам командного зачета лидерами чемпионата впервые стали тюменские спортсмены.

Для горожан стартует краеведческий конкурс "Памятники Тюмени"

В этом году конкурс посвящается тюменским зданиям – объектам историко-культурного наследия – "Новая жизнь старого дома".

Областная "Студенческая весна" завершилась гала-концертом в Тюмени

На мероприятии наградили победителей и вручили путевки на Всероссийскую "Студенческую весну", которая пройдет с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде.

Теги: Тюмень за день
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